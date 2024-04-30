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Міністри енергетики G7 домовилися про відмову від вугілля до 2035 року, але з певним застереженням – Reuters

30 квітня 2024, 16:11
Міністри енергетики G7 домовилися про відмову від вугілля до 2035 року, але з певним застереженням – Reuters
У комюніке включено альтернативну мету поетапної відмови від вугільних електростанцій, аби дати маневр Японії та Німеччині.

Міністри енергетики країн "Групи семи" погодилися сьогодні припинити використання вугілля у виробництві електроенергії "протягом першої половини 2030-х років".

Про це повідомляє Reuters.

Однак у заяві включено альтернативну мету поетапної відмови від вугільних електростанцій "у терміни, що відповідають збереженню межі підвищення температури на 1,5 °C у межах досяжності, що відповідає траєкторії країн з нульовим рівнем викидів".

Застереження було включене в остаточне формулювання комюніке, аби дати простір для маневру Німеччині та Японії, чиї вугільні електростанції виробляють більше однієї чверті їхньої загальної електроенергії.

Німеччина передбачала у законодавстві остаточну мету закрити вугільні електростанції не пізніше 2038 року, тоді як Японія не встановила дати.

Італія, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та Японія також заявили, що визнають, що скорочення російських енергетичних надходжень є важливим для підтримки України, і пообіцяли працювати над відмовою від імпорту російського газу. Вони, однак, не узгодили жодної спільної позиції щодо можливих санкцій щодо російського зрідженого газу (СПГ).

G7війна в Україніросія окупантивугілля енергетика

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