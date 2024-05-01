Естонія закриватиме на ніч КПП на кордоні з росією

Від сьогодні прикордонний пункт "Нарва-1" на кордоні Естонії і росії перестав працювати цілодобово.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

На пункті пропуску встановлено новий режим роботи з 7 до 23 години згідно з рішенням влади.

Служба прикордонної охорони повідомляє, що всі люди, які перетинають кордон, отримали інформацію про новий режим роботи і не опиняться в складній ситуації.

"Якщо хтось там, можливо, залишиться, якщо ми побачимо, що хтось іде в бік нашого прикордонного пункту, то ми їх, звісно, перевіримо і пропустимо", - заявив керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Ліві.

Цю інформацію естонська сторона передала російській.

Крім того, всі автобусні компанії, які здійснюють перевезення за маршрутами до Санкт-Петербурга, скасували нічні рейси і ущільнили денний графік.

В лютому стало відомо, що Естонія може закрити кордон з росією.