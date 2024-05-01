Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія закриватиме на ніч КПП на кордоні з росією

01 травня 2024, 11:28
Естонія закриватиме на ніч КПП на кордоні з росією
Фото: EPA/UPG
Від сьогодні прикордонний пункт "Нарва-1" на кордоні Естонії і росії перестав працювати цілодобово.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

На пункті пропуску встановлено новий режим роботи з 7 до 23 години згідно з рішенням влади.

Служба прикордонної охорони повідомляє, що всі люди, які перетинають кордон, отримали інформацію про новий режим роботи і не опиняться в складній ситуації.

"Якщо хтось там, можливо, залишиться, якщо ми побачимо, що хтось іде в бік нашого прикордонного пункту, то ми їх, звісно, перевіримо і пропустимо", - заявив керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Ліві.

Цю інформацію естонська сторона передала російській. 

Крім того, всі автобусні компанії, які здійснюють перевезення за маршрутами до Санкт-Петербурга, скасували нічні рейси і ущільнили денний графік.

В лютому стало відомо, що Естонія може закрити кордон з росією.

 

РосіякордонЕстонія

Останні матеріали

Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 05:10
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється