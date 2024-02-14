Естонія може закрити кордон з росією

Поліція не радить своїм громаданям подорожувати до російської федерації.

Про це Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії написав на сайті.

"В останні тижні росія навмисно привозила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу", - йдеться в заяві.

В Департаменті додали, що якщо ця діяльність продовжиться, то вони будуть змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку і громадський порядок, як це було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск.

Якщо кордони закриють, то потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії, а це може додати кілька сотень кілометрів.

Нагадаємо, що Фінляндія з кінця листопада закрила кордон з росією і вирішила залишити кордон з рф повністю закритим до 14 квітня.

Передувало цьому - розірвання угоди про прикордонну співпрацю з росією.