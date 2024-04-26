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У Північній Кореї вдруге випробували нові ракети, які хочуть продати росії – Bloomberg

26 квітня 2024, 11:11
У Північній Кореї вдруге випробували нові ракети, які хочуть продати росії – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
У Пхеньяні заявили, що нова система може "стратегічно зміцнити артилерійські сили Корейської народної армії".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нової ракетної системи, яка може посилити здатність Пхеньяну атакувати Сеул і стати зброєю, яку він намагається продати росії для війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Кім спостерігав за випробуваннями 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню зі снарядами від нового виробника зброї. Це може "стратегічно зміцнити артилерійські сили Корейської народної армії", заявляють у КНДР.

Це вже друге випробування зброї цього року. Ракети мають дальність від 40 до 60 кілометрів. Фото з попереднього випробування в лютому показують, що ракети були випущені з мобільної пускової установки з 22-трубною конфігурацією.

"Північна Корея може зробити весь район Сеула зоною свого полігону, якщо ці ракети випустять з лінії фронту. Це може мати значення на експортному ринку, скажімо, для росії, і це може бути корисною зброєю для війни в Україні", ‒ сказав Ян Ук, науковий співробітник Сеульського Інституту політичних досліджень Асан.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік заявив, що нещодавні випробування зброї під наглядом Кіма могли бути частиною демонстрації перед експортом зброї до росії для використання президентом путіним у війні проти України.

КНДРракетивійна в Україніросія окупанти

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