Український президент Володимир Зеленський вважає, що в червні буде правильно розпочати переговори про вступ України в Євросоюз.

Про це він заявив на пресконференції з президентами Литви та Польщі у Вільнюсі за підсумками саміту Тримор'я.

"Час, який можемо використати для зближення, маємо використати, не втрачаючи жодного дня, а не те що місяця. У червні буде правильним фактично розпочати переговори про вступ України", - заявив Зеленський.

Він закликав європейських партнерів до єдності.

"Будь ласка, зміцнюйте єдність в ЄС. москва повинна відчувати, що єдності в Європі більше, ніж протиріч. Звичайно, в кожному суспільстві можуть бути сумніви щодо рішень, які ухвалюються в Брюсселі. Але такі сумніви не повинні стати зброєю москви", - додав Зеленський.

Український президент закликав НАТО не боятися власних правил.

"Регіон Балтійського моря нарешті здобув історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Такої ж безпеки потребує і регіон Чорного моря. Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Литви, де підписав нову безпекову угоду.