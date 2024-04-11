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Перемовини про вступ України до ЄС мають розпочатися у червні – Зеленський

11 квітня 2024, 19:44
Перемовини про вступ України до ЄС мають розпочатися у червні – Зеленський
Український президент Володимир Зеленський вважає, що в червні буде правильно розпочати переговори про вступ України в Євросоюз.

Про це він заявив на пресконференції з президентами Литви та Польщі у Вільнюсі за підсумками саміту Тримор'я.

"Час, який можемо використати для зближення, маємо використати, не втрачаючи жодного дня, а не те що місяця. У червні буде правильним фактично розпочати переговори про вступ України", - заявив Зеленський.

Він закликав європейських партнерів до єдності.

"Будь ласка, зміцнюйте єдність в ЄС. москва повинна відчувати, що єдності в Європі більше, ніж протиріч. Звичайно, в кожному суспільстві можуть бути сумніви щодо рішень, які ухвалюються в Брюсселі. Але такі сумніви не повинні стати зброєю москви", - додав Зеленський. 

Український президент закликав НАТО не боятися власних правил. 

"Регіон Балтійського моря нарешті здобув історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Такої ж безпеки потребує і регіон Чорного моря. Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Литви, де підписав нову безпекову угоду.

 

Володимир ЗеленськийВступ до ЄС

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