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Україна і Латвія підписали безпекову угоду

11 квітня 2024, 15:02
Україна і Латвія підписали безпекову угоду
Фото: gorod.lv
Сьогодні країни підписали двосторонню безпекову угодою.

Про це президент України Володмир Зеленський написав в  Telegram-каналі.

"Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами", - йдеться в дописі.

Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. 

Також Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях і сприянні вступу до ЄС і НАТО. 

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - написав Зеленський. 

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Литви для підписання безпекової угоди.

 

безпекова угодаЛатвія

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