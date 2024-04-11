Україна і Латвія підписали безпекову угоду

Сьогодні країни підписали двосторонню безпекову угодою.

Про це президент України Володмир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами", - йдеться в дописі.

Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку.

Також Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях і сприянні вступу до ЄС і НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Литви для підписання безпекової угоди.