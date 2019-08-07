Зеленський записав відео з реакцією на "телеміст" пропагандистів

Також, за словами президента, подібний пропагандистський трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти: "Ось бачите, ми готові до діалогу, а вони знову не хочуть. Так, може пора знімати санкції?"

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до націі заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".

"Одному табору політики розкажуть: звичайно, давайте поговоримо, треба забувати образи, ми ж братні народи. Подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців. Другий табір політики закличуть обуритися, і прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори: дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого я, правда, п'ять років не помічав, але то таке. Почнуть громити і палити телеканал, чим створять прекрасну картинку для російського телебачення про "озвірілих фашистів, які утискають свободу слова в Україні". Тоді першому табору політики розкажуть: досить терпіти цю хунту, вибирай нас на парламентських виборах!", - пояснив глава держави.

"Я звертаюся до всіх українців: ми не табір. І нас не потрібно ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна: перші будуть грабить (рос.), а другі - грабувати", - заявив він.

Зеленський закликав задуматися - "і так званих проєвропейських, і так званих проросійських" політиків, які "чудово живуть по сусідству у відомому селі під Києвом".

"Наша реакція буде відповідною. Заради збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України", - підкреслив він.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".