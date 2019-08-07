СБУ скликає засідання РНБО через анонсований телеміст між NewsOne і "Россия 24"

Служба безпеки України ініціює скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24"

Як заявив тимчасово виконував обов’язків голови СБУ Іван Баканов, відомство направило керівникам медіахолдингу "Новини" (телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення телемосту з каналом "Россия 24" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБО.

Баканов звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості попередження телеканалів про неприпустимість порушення ліцензійних вимог і чинного законодавства, що може стати підставою для застосування щодо них штрафних санкцій, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, інфрмують в "Громадське".

Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, щоб розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів пропагандистівта закликав політиків припинити істерику.

Нагадаємо, телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Раніше ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.

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