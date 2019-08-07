Верховний суд скасував повторне жеребкування партій

Повторного жеребкування до виборів не буде

У Центральній виборчій комісії заявили, що Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.

"Все ж таки є справедливість. Ми виграли Верховний. Виборам 21 липня бути", – написала на сторінці у Facebook секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Водночас на сайті Верховного суду поки немає рішення щодо повторного жеребкування.

Нагадаємо, сьомого липня ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.

Раніше у Центральній виборчій комісії наголосили, що наразі немає ніяких підстав для передруку бюлетенів на дострокових виборах до Верховної Ради.

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