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ЦВК доручила передати бюлетені на округи

Таке рішення було прийнято на засіданні Центрвиборчкому
ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.
ЦВК доручила передати бюлетені на округи Фото:Facebook

Таке рішення було прийнято на засіданні Центрвиборчкому в неділю, повідомляє УП.

"ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.

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07 07 2019 16:59
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