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Рейтинг "Слуги народу" знизився до 42%, - опитування

Прохідний бар'єр у Раду долають п'ять партій
Прохідний бар'єр у Раду долають п'ять партійПолітична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.
Рейтинг "Слуги народу" знизився до 42%, - опитування Фото: з вільних джерел

Про це свідчить соціологічне опитування групи "Рейтинг", який проводили 29 червня - 3 липня 2019 року. Було опитано 2500 осіб. Помилка репрезентативності дослідження, яке проводили методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), становить не більш ніж 2,0%.

Опитування показало, що долають прохідний бар'єр ще чотири партії: "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука (13,4%), "Європейська солідарність" Петра Порошенка (8,3%), партія "Голос" Святослава Вакарчука (7,2%), "Батьківщина" Юлії Тимошенко (7,2%).

Менший від прохідного бар'єру рейтинг у "Сили і честі" Ігоря Смешка (3,8%), "Опозиційного блоку" (3,1%), "Української стратегії" (2,8%), Радикальної партії (2,4% ), "Громадянської позиції" (2,4%), "Свободи" (2,3%), Партії Шарія (1,8%), "Самопомочі" (1,1%).

Решта партій набирають менш ніж 1%.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо порядку партій у бюлетені на дострокових парламентських виборах.

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04 07 2019 15:06
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