Визначилися номери партій у бюлетені Голова комісії Тетяна Сліпачук зазначила, що це попереднє нумерування, бо деякі партії можуть у підсумку знятися з виборів

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо порядку партій у бюлетені на дострокових парламентських виборах.

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Голова комісії Тетяна Сліпачук зазначила, що це попереднє нумерування, бо деякі партії можуть у підсумку знятися з виборів, і номери інших політсил зміняться. Саме тому вона закликала партії не поспішати рекламувати свій поточний номер, бо він може змінитися, повідомляє прес-служба ЦВК. Наразі виборчий бюлетень виглядатиме наступним чином: 1. "Опозиційний блок" 2. "Сила і честь" 3. ВО "Батьківщина" 4. "Патріот" 5. "Сила людей" 6. "Опозиційна платформа - За життя" 7. "Партія зелених України" 8. ВО "Факел" 9. Об’єднання "Самопоміч" 10. "Європейська солідарність" 11. "Українська стратегія Гройсмана" 12. "Громадянська позиція" 13. "Соціальна справедливість" 14. "Слуга народу" 15. "Сила права" 16. "Радикальна партія" 17. "Партія Шарія" 18. "Голос" 19. "Незалежність" 20. "Аграрна партія" 21. ВО "Свобода" Нагадаємо, що політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців , але її рейтинг почав знижуватися. За неї готові проголосувати 45,3% виборців серед тих, хто має намір взяти участь у виборах 21 липня і визначився з симпатіями, тоді як на попередньому тижні цей показник перевищував 47%.

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