Визначилися номери партій у бюлетені
Голова комісії Тетяна Сліпачук зазначила, що це попереднє нумерування, бо деякі партії можуть у підсумку знятися з виборів, і номери інших політсил зміняться. Саме тому вона закликала партії не поспішати рекламувати свій поточний номер, бо він може змінитися, повідомляє прес-служба ЦВК.
Наразі виборчий бюлетень виглядатиме наступним чином:
1. "Опозиційний блок"
2. "Сила і честь"
3. ВО "Батьківщина"
4. "Патріот"
5. "Сила людей"
6. "Опозиційна платформа - За життя"
7. "Партія зелених України"
8. ВО "Факел"
9. Об’єднання "Самопоміч"
10. "Європейська солідарність"
11. "Українська стратегія Гройсмана"
12. "Громадянська позиція"
13. "Соціальна справедливість"
14. "Слуга народу"
15. "Сила права"
16. "Радикальна партія"
17. "Партія Шарія"
18. "Голос"
19. "Незалежність"
20. "Аграрна партія"
21. ВО "Свобода"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність