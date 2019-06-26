Соцопитування "Рейтингу": "Слуга народу" - 45,3%, партія Медведчука - 12,1%, "Голос" - 8,4%
Соціологічне опитування проводилось групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року. Було опитано 2000 осіб. Помилка репрезентативності дослідження, яке проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), - не більше 2,2%.
Опитування показало, що долають прохідний бар'єр п'ять партій: "Слуга народу" (45,3%), "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука (10,4%), партія "Голос" Святослава Вакарчука (8,4%), "Європейська солідарність" Петра Порошенка (7,2 %), "Батьківщина" Юлії Тимошенко (7,0%).
Менше прохідного бар'єру рейтинг у "Сили і честі" Ігоря Смешка (3,4%), Радикальної партії Олега Ляшка (2,5%), ВО "Свободи" (1,8%), "Громадянської позиції" (1,7%) , "Опозиційного блоку" (1,7%), "Української стратегії" Гройсмана (1,7%), "Партії Шарія" (1,5%).
Решта партій набирають менше 1%.
Нагадаємо, що Петро Порошенко, який очолює "Європейську солідарність" заявив, що основними опонентами його партії на дострокових парламентських виборах будуть опозиційні сили "Опозиційний блок" і "Опозиційна платформа – За життя".
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