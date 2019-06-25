Екс-президент назвав головних опонентів на виборах у Раду

Петро Порошенко, який очолює "Європейську солідарність" заявив, що основними опонентами його партії на дострокових парламентських виборах будуть опозиційні сили "Опозиційний блок" і "Опозиційна платформа – За життя"

За його словами, "Опоблоку" та "Опоплатформі" не місце в українській владі, тому потрібно "мінімізувати їхню присутність в Раді, а проти тих, хто пролізе туди, тримати міцну оборону".

"Опозиційна платформа Бойка-Медведчука та Опоблок Мураєва-Вілкула стають все агресивнішими та нахабнішими. Вони - наші головні опоненти на цих виборах. Ми не дамо їм посісти друге місце, на яке вони розраховують", - заявив Порошенко у Twitter.

"5 років п’ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з’явилася надія", - написав колишній глава держави.

5 років п’ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був Президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з’явилася надія. І вже чути гуркіт бульдозера, яким вони хочуть руйнувати фундамент державності, який разом звели за 5 років. pic.twitter.com/c530O2ulW3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2019 г.

"Ми не дамо Опоплатформі та Опоблоку можливості претендувати на участь в новій коаліції чи в новому уряді, де вони сподіваються диктувати волю Москви", - додав він.

Нагадаємо, що рейтинги політичних партій перед достроковими виборами до Верховної Ради суттєво не змінилися: лідирує президентська сила "Слуга народу", далі йдуть "Опозиційна платформа — за життя" Бойка-Медведчука та партії Юлії Тимошенко і Петра Порошенка.

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