Кремль радий "перемозі здорового глузду" і "повний терпіння" щодо Криму

"Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, ухвалення відповідної резолюції та спрямування наших парламентарів, – це дуже позитивне явище, (до якого) можна ставитися лише позитивно"

Кремль позитивно ставиться до ухвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка повертає права російській делегації.

"Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, ухвалення відповідної резолюції та спрямування наших парламентарів, – це дуже позитивне явище, (до якого) можна ставитися лише позитивно", – сказав представник Кремля Дмитро Пєсков, інформує "Українська правда".

"Йдеться не про дипломатичну перемогу Москви, йдеться про перемогу здорового глузду, бо Парламентська асамблея Ради Європи не може повноцінно працювати без участі в ній російської делегації", – вважає Пєсков.

На прохання прокоментувати критичні висловлювання про включення до складу російської делегації голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького Пєсков закликав залишити їх "на совісті цих експертів".

"Делегація належна для цього форуму, для цього формату", – сказав речник Володимира Путіна.

На запитання, чи означає резолюція ПАРЄ, яка дозволяє російській делегації взяти участь у червневій сесії, що країни Європи починають визнавати факт "приєднання" Криму до РФ, він відповів:

"Навряд чи можна говорити про те, що це є зміною домінуючої точки зору. Але в даному випадку ми сповнені терпіння й рішучості послідовно роз'яснювати ситуацію з Кримом, домагаючись того моменту, коли позиція наших візаві зміниться".

Пєсков зазначив, що у європейських представників "з'являються різні точки зору на цей рахунок".

Представник Кремля заявив, що "Крим – це невід'ємна частина Росії, це суб'єкт РФ, і якісь питання, пов'язані з Кримом, не підлягають обговоренню з жодною з країн".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.