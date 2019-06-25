Кремль радий "перемозі здорового глузду" і "повний терпіння" щодо Криму
"Що стосується повернення нашої делегації в ПАРЄ, ухвалення відповідної резолюції та спрямування наших парламентарів, – це дуже позитивне явище, (до якого) можна ставитися лише позитивно", – сказав представник Кремля Дмитро Пєсков, інформує "Українська правда".
"Йдеться не про дипломатичну перемогу Москви, йдеться про перемогу здорового глузду, бо Парламентська асамблея Ради Європи не може повноцінно працювати без участі в ній російської делегації", – вважає Пєсков.
На прохання прокоментувати критичні висловлювання про включення до складу російської делегації голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького Пєсков закликав залишити їх "на совісті цих експертів".
"Делегація належна для цього форуму, для цього формату", – сказав речник Володимира Путіна.
На запитання, чи означає резолюція ПАРЄ, яка дозволяє російській делегації взяти участь у червневій сесії, що країни Європи починають визнавати факт "приєднання" Криму до РФ, він відповів:
"Навряд чи можна говорити про те, що це є зміною домінуючої точки зору. Але в даному випадку ми сповнені терпіння й рішучості послідовно роз'яснювати ситуацію з Кримом, домагаючись того моменту, коли позиція наших візаві зміниться".
Пєсков зазначив, що у європейських представників "з'являються різні точки зору на цей рахунок".
Представник Кремля заявив, що "Крим – це невід'ємна частина Росії, це суб'єкт РФ, і якісь питання, пов'язані з Кримом, не підлягають обговоренню з жодною з країн".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.
Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.
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