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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Свіжі соцопитування: "Слуга народу" 45,3%, далі йдуть партії Медведчука і Тимошенко

Серед респондентів 75,8% заявили, що планують прийти на вибори 21 липня
Станом на 21 червня 2019 року рейтинги політичних партій перед достроковими виборами до Верховної Ради суттєво не змінилися: лідирує президентська сила "Слуга народу", далі йдуть "Опозиційна платформа — за життя" Бойка-Медведчука та партії Юлії Тимошенко і Петра Порошенка.
Свіжі соцопитування: "Слуга народу" 45,3%, далі йдуть партії Медведчука і Тимошенко Фото: з вільних джерел

Як і раніше із суттєвим відривом лідирує "Слуга народу" - за партію готові проголосувати 45,3% серед тих, хто визначився та планує взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру Разумкова, інформує "Громадське".

Далі йдуть:

  • "Опозиційна платформа - за життя" Бойка-Медведчука — 12,1%;
  • "Батьківщина" Юлії Тимошенко — 8,8%;
  • "Європейська солідарність" Петра Порошенка — 8,4%;
  • "Голос" Святослава Вакарчука — 6,8%;

 

Інші партії мають рейтинг, який не дозволяє їм подолати 5-відсотковий бар’єр для потрапляння в парламент. Найбільші шанси досягнути такого результату мають партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Сила і честь" Ігоря Смешка — 4,5% та 4,4% відповідно.

Інші політсили мають значно менший рівень підтримки:

"Радикальна партія" Олега Ляшка — 3%;

"Свобода" — 1,7%;

"Українська стратегія" Володимира Гройсмана — 1,2%;

"Опозиційний блок" — 0,9%;

"Самопоміч" — 0,9%.

Ще 13% опитаних поки не визначилися зі своїм вибором на дострокових виборах у Раду.

Соціологи зазначили, що не показують динаміку рейтингів, бо вона "дуже млява".

"Протягом останніх наших вимірів ми бачимо, що результат змінюється не суттєво", — сказала Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень.

В опитуванні взяли участь 3 тисячі респондентів з усіх регіонів України, окрім окупованих територій.

Нагадаємо, що політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.

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25 06 2019 13:40
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