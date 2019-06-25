Свіжі соцопитування: "Слуга народу" 45,3%, далі йдуть партії Медведчука і Тимошенко
Як і раніше із суттєвим відривом лідирує "Слуга народу" - за партію готові проголосувати 45,3% серед тих, хто визначився та планує взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру Разумкова, інформує "Громадське".
Далі йдуть:
- "Опозиційна платформа - за життя" Бойка-Медведчука — 12,1%;
- "Батьківщина" Юлії Тимошенко — 8,8%;
- "Європейська солідарність" Петра Порошенка — 8,4%;
- "Голос" Святослава Вакарчука — 6,8%;
Інші партії мають рейтинг, який не дозволяє їм подолати 5-відсотковий бар’єр для потрапляння в парламент. Найбільші шанси досягнути такого результату мають партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Сила і честь" Ігоря Смешка — 4,5% та 4,4% відповідно.
Інші політсили мають значно менший рівень підтримки:
"Радикальна партія" Олега Ляшка — 3%;
"Свобода" — 1,7%;
"Українська стратегія" Володимира Гройсмана — 1,2%;
"Опозиційний блок" — 0,9%;
"Самопоміч" — 0,9%.
Ще 13% опитаних поки не визначилися зі своїм вибором на дострокових виборах у Раду.
Соціологи зазначили, що не показують динаміку рейтингів, бо вона "дуже млява".
"Протягом останніх наших вимірів ми бачимо, що результат змінюється не суттєво", — сказала Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень.
В опитуванні взяли участь 3 тисячі респондентів з усіх регіонів України, окрім окупованих територій.
Нагадаємо, що політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.
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