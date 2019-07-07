"Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектору"

Україна вперше попросила США продати озброєння.

"Я радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міністерства оборони США. Ми починаємо процес розгляду цього запиту. Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектору", - сказав тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє посольство США в Україні.

На закупівлю і модернізацію військової техніки 2019 року в українському бюджеті передбачено 11,5 млрд гривень. За ці гроші планується закупити понад 800 одиниць автомобільної техніки, 600 одиниць техніки зв'язку, понад 270 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, понад 200 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, 3 тис. одиниць стрілецької зброї, а також іншого озброєння і техніки.

Восени 2017 року американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно.

Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж.

У червні 2019 року Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував проект закону, який пропонує збільшити до 300 млн доларів і суттєво розширити політику допомоги з безпеки України в оборонному бюджеті на 2020 рік.

Нагадаємо, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацю з Україною для нарощування її військових спроможностей, включаючи постачання бойової (летальної) зброї.