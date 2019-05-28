США й надалі постачатимуть Україні бойову зброю, – Волкер

"Ми також відкриті для воєнної торгівлі, коли Україна закуповує військове обладнання у Сполучених Штатах, і це нормальний курс розвитку оборонних спроможностей"

Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацю з Україною для нарощування її військових спроможностей, включаючи постачання бойової (летальної) зброї.

Про це у вівторок під час відеоконференції заявив спеціальний представник Державного департаменту США щодо України посол Курт Волкер, повідомляє "Укрінформ".

"Україна, як і будь-яка інша держава світу, має право на самооборону, це право закріплене в Хартії ООН. З певних причин попередньою адміністрацією було прийняте рішення не допомагати Україні з (розвитком) її оборонних спроможностей, зокрема бойових оборонних спроможностей. Зараз це скасовано, і США готові співпрацювати з Україною, як ми це робимо з іншими країнами, підтримуючи їх законні оборонні потреби", - наголосив Волкер.

Він нагадав, що бюджет США передбачає закордонне військове фінансування, яке затверджується Конгресом. У випадку з Україною, за його словами, таке фінансування спрямовується на постачання найнеобхіднішого обладнання, такого як протитанкові й антиснайперські системи. США будуть продовжувати консультації з Україною щодо того, якими є її законні оборонні потреби і що США можуть надати.

"Ми також відкриті для воєнної торгівлі, коли Україна закуповує військове обладнання у Сполучених Штатах, і це нормальний курс розвитку оборонних спроможностей", - зауважив американський дипломат.

За його словами, у випадку з Україною це особливо важливо, оскільки вона зазнає нападів щодня. "Країна гостро потребує зміцнення власних оборонних спроможностей, щоб запобігти будь-якій подальшій втраті території вздовж лінії розмежування і створити умови, за яких мирні переговори будуть можливими", - додав Волкер.

Нагадаємо, що Росія знайшла спосіб обійти санкцій США і продавати зброю закордон.