ПОЛІТИКА НОВИНИУ Центральній виборчій комісії наголосили, що наразі немає ніяких підстав для передруку бюлетенів на дострокових виборах до Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зараз підстав для передруку бюлетенів немає взагалі, - заступник голови ЦВК
"Станом на зараз підстав для передруку бюлетенів немає взагалі, оскільки рішення Шостого апеляційного суду не набуло законної сили"
Фото: electioninfo.org.ua
"Станом на зараз підстав для передруку бюлетенів немає взагалі, оскільки рішення Шостого апеляційного суду не набуло законної сили. ЦВК поки що здійснює друк бюлетенів, але ми плануємо йти до суду апелювати щодо того рішення, про яке я згадував", - пояснив заступник голови ЦВК Євген Радченко, повідомляє "Громадське".
Радченко також розповів, що станом на 13:00 5 червня надруковано 7 мільйонів 830 тисяч бюлетенів.
Нагадаємо, що до 8 липня кандидати в депутати на виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, мають право відмовитися від участі у виборах.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 07 2019 19:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського