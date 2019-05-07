Зараз підстав для передруку бюлетенів немає взагалі, - заступник голови ЦВК

"Станом на зараз підстав для передруку бюлетенів немає взагалі, оскільки рішення Шостого апеляційного суду не набуло законної сили"

У Центральній виборчій комісії наголосили, що наразі немає ніяких підстав для передруку бюлетенів на дострокових виборах до Верховної Ради.

"Станом на зараз підстав для передруку бюлетенів немає взагалі, оскільки рішення Шостого апеляційного суду не набуло законної сили. ЦВК поки що здійснює друк бюлетенів, але ми плануємо йти до суду апелювати щодо того рішення, про яке я згадував", - пояснив заступник голови ЦВК Євген Радченко, повідомляє "Громадське".

Радченко також розповів, що станом на 13:00 5 червня надруковано 7 мільйонів 830 тисяч бюлетенів.

Нагадаємо, що до 8 липня кандидати в депутати на виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, мають право відмовитися від участі у виборах.