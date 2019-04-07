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Кандидати в нардепи можуть знятися з виборів до 8 липня, - ЦВК

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тому можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлять штамп "вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування"
До 8 липня кандидати в депутати на виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, мають право відмовитися від участі у виборах.
Кандидати в нардепи можуть знятися з виборів до 8 липня, - ЦВК Фото: з вільних джерел

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тому можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлять штамп "вибув" просто тому, що людина відмовилася від балотування", - розповіла секретар Центральної виборчої комісії України Наталія Бернацька, повідомляє "Укрінформ".

Секретар не виключила, що ЦВК може скасувати реєстрацію деяких кандидатів, якщо будуть встановлені факти недотримання вимог для балотування.

"Від імені всієї комісії хотіла б звернутися до усіх громадян: перегляньте списки усіх політичних партій, списки усіх близько 6 тис. кандидатів, і якщо у вас є обґрунтовані підстави вважати, що ці особи надали неправдиву інформацію - вони не проживали, наприклад, п'ять років в Україні, - нехай правоохоронні органи це також зроблять, і надайте нам ці дані", - заявила Бернацька.

Нагадаємо, 3 липня ЦВК скасувала реєстрацію екс-глави АП Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати, яких напередодні зареєстрували на виконання рішень Верховного Суду.

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04 07 2019 20:37
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