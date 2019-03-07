ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

Ці особи не перебували на території України протягом останніх п'яти років

Центральна виборча комісія одноголосно скасувала реєстрацію кандидатами на виборах до Верховної Ради екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

Аргументи скасування реєстрації Клюєва (інформація з засідання ЦВК):

1) Свідки Держохорони Януковича свідчать, що Клюєв супроводжував колишнього президента при перетині кордону з РФ;

2) В грудня 2016 Клюєв брав участь в засіданнях суду в Москві;

3) Міжнародна пошта від слідчих неодноразово не дійшла Клюєву в Донецьку;

3) Адвокати та сам Клюєв просили інформувати за адресою в Московській області;

4) За даними СБУ, Клюєв виїхав за межі території України в 2014, після цього офіційні пункти перетину кордону не перетинав ", - йдеться в повідомленні.

За даними Клюжева, для скасування реєстрації Шарія використані наступні докази:

1) Лист СБУ від 3 липня показує, що Шарій виїхав 24 січня 2012 з України через пункт пропуску Зернове на територію РФ поїздом "Ковель-Москва", після цього в Україну не повертався;

2) 22 липня 2012 Нідерланди поінформувала ГПУ про наявність статусу біженця у вказаної особи;

3) СБУ вважає, що Шарій не знаходився на території України з 24 січня 2012 року;

4) Суди і правоохоронні органи протягом різних періодів отримували від Інтерполу інформацію про перебування особи в Нідерландах і Литві

Про це повідомив представник "Опори" Олександр Клюжев.

Раніше т. в.о. голови СБУ Іван Баканов 3 липня зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради Андрія Парубія про перебування Клюєва і Шарія на території України протягом останніх п’яти років. Служба безпеки України в документі, оприлюдненому на офіційному сайті СБУ зробила висновок, що колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій не перебували в Україні останні п'ять років.

Матеріали вже надіслані до Центральної виборчої комісії.

"Громадянин Шарій А.А. виїхав за межі країни 24.01.2012 року через пункт пропуску "Зернове" (сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в’їжджав", - йдеться у повідомленні.

"Клюєв з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", – підсумували у службі стосовно Клюєва.

Нагадаємо, що глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі ЦВК Тетяні Сліпачук. У звернення міністр просить переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.

Раніше ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.

Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.

У ЦВК натомість пояснили, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.