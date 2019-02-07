ЦВК зареєструвала Клюєва кандидатом в нардепи
Клюєва зареєстрували кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Таке рішення ЦВК прийняла на засіданні у вівторок більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.
Раніше, Верховний суд роз’яснив своє рішення щодо позову екс-глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Клюєва, який просив зобов’язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у депутати. Суд не задовольнив цю вимогу, а лише зобов’язав ЦВК повторно розглянути його документи.
Нагадаємо, 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у депутати у зв’язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років.
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