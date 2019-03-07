Аваков закликає ЦВК переглянути законність реєстрації Клюєва на вибори в Раду
У листі ідеться, що МВС України точно відомо, що Клюєв останні 5 років не жив в Україні, чого вимагає закон при реєстрації громадянина кандидатом на вибори в парламент.
Окрім цього глава МВС зазначив, що немає відомостей про перетин Клюєвим кордону останні 5 років. Аваков також зазначив, що якби Клюєв був в Україні – його б одразу затримали, адже він перебуває в розшуку. Раніше цю інформацію підтвердили у Генпрокуратурі, йдеться в "Громадське".
2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.
Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.
Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.
Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.
У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.
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