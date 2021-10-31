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Місцеві вибори у Грузії: перемагає правляча партія

За даними ЦВК, у другому турі муніципальних виборів 30 жовтня 2021 року вибори мера у Тбілісі виграла "Грузинська мрія"
У ЦВК Грузії завершили підрахунок підсумків голосування у другому турі місцевих виборів.
Місцеві вибори у Грузії: перемагає правляча партія Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Грузія Online.
 
За попередніми даними ЦВК Грузії, у 14 самоврядних громадах перемогли кандидати від партії "Грузинська мрія", а в одній громаді – Цаленджиха переміг кандидат від опозиційного "Єдиного національного руху".
 
За даними ЦВК, у другому турі муніципальних виборів 30 жовтня 2021 року вибори мера у Тбілісі виграла "Грузинська мрія".
 
Зокрема, до Центральної виборчої комісії на цей час надійшли підсумкові протоколи від 768 з 769 виборчих дільниць столиці Грузії, згідно з якими, у другому турі виборів мера переміг кандидат від партії влади Каха Каладзе. Каладзе здобув 55,60% голосів, а кандидат від "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія – 44,39%.
 
Як повідомлялося, у Грузії 30 жовтня відбувся другий тур виборів місцевого самоврядування.
 
Раніше повідомлялося, у Грузії 2 жовтня відбулися муніципальні вибори. Громадяни обирали депутатів міських та районних зборів, а також мерів 64 муніципалітетів, зокрема Тбілісі. Міські та районні збори у Грузії комплектуються за змішаною системою: пропорційною та мажоритарною. Всього у виборах брали участь 43 партії. За даними ЦВК, явка становила 51,92%.
 
Правляча партія "Грузинська мрія" перемогла на муніципальних виборах у Грузії з 46,69% ​​голосів за пропорційними списками - партію влади підтримали майже 823 тисячі громадян.
 
30 жовтня у 20 з 64 муніципалітетів відбувся другий тур виборів мерів, оскільки жодний з кандидатів не подолав 50-відсотковий бар'єр. Дообирали мера й у п'яти найбільших містах Грузії - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.
 
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31 10 2021 13:27
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