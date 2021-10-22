У Німеччині мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня Передбачається, що ним стане глава соціал-демократів і чинний міністр фінансів Олаф Шольц

Три німецькі партії, що працюють над формуванням нового коаліційного уряду, мають намір завершити переговори до кінця листопада. При цьому вони мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters. Передбачається, що ним стане глава соціал-демократів і чинний міністр фінансів Олаф Шольц. Виступаючи на тлі початку офіційних коаліційних переговорів між СДПН, "зеленими" і вільними демократами( ВДП), генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль сказав, що мета полягає в тому, щоб 22 спеціалізовані робочі групи з питань політики представили свої доповіді до 10 листопада. Високопоставлені представники інших партій заявили, що вони оптимістично налаштовані на успіх переговорів, а Фолькер Віссінг, генеральний секретар дружніх до бізнесу Вільних демократів, сказав, що попередні переговори були обнадійливими. Нагадаємо, що після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

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