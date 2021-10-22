У Німеччині мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Передбачається, що ним стане глава соціал-демократів і чинний міністр фінансів Олаф Шольц.
Виступаючи на тлі початку офіційних коаліційних переговорів між СДПН, "зеленими" і вільними демократами( ВДП), генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль сказав, що мета полягає в тому, щоб 22 спеціалізовані робочі групи з питань політики представили свої доповіді до 10 листопада.
Високопоставлені представники інших партій заявили, що вони оптимістично налаштовані на успіх переговорів, а Фолькер Віссінг, генеральний секретар дружніх до бізнесу Вільних демократів, сказав, що попередні переговори були обнадійливими.
Нагадаємо, що після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.
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