Партія Меркель переобере керівництво після провалу на виборах
Про це заявив генеральний секретар партії Пауль Земяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У понеділок президія і правління ХДС ухвалили одноголосне рішення про переобрання федерального правління партії.
За словами Земяка, керівництво має бути переобране на з'їзді. Коли він відбудеться і у який спосіб відбудеться переобрання, наразі не відомо. Це має бути вирішено після зустрічі голів районних осередків партії 30 жовтня. Партійний з'їзд може відбутися в грудні або у січні.
Земяк також сказав, що він розуміє "розчарування і гнів" депутатів, які, незважаючи на віддану передвиборчу кампанію, не пройшли до Бундестагу. За його словами, буде проведений жорсткий аналіз помилок кампанії.
Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.
ХДС на чолі з Лашетом програла Соціал-демократичній партії Німеччини на парламентських виборах 26 вересня.
ХДС/ХСС зайняла 2 місце з 24,1% на федеральних виборах, в той час як Соціал-демократична партія стала найсильнішою силою з 25,7%.
Два міністри від ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і Петер Альтмаєр оголосили в минулі вихідні, що вони відмовляться від своїх мандатів у Бундестазі та таким чином звільнять місце для більш молодих членів.
Канцлерка Ангела Меркель, чий четвертий термін на посаді добігає кінця, не брала участі у цьогорічних виборах.
Нагадаємо, що німецька ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) погодилася розпочати офіційні тристоронні переговори з соціал-демократами (СДПН) та "Зеленими" про створення коаліційного уряду.
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