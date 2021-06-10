У Німеччині три партії домовились про старт коаліційних переговорів
Про це у середу заявив лідер ВДП Крістіан Лінднер у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Співлідери "Зелених" Анналена Бербок та Роберт Габек раніше у середу заявили, що хочуть розпочати спільні тристоронні переговори з "вільними демократами" і соціал-демократами.
За словами Лінднера, ВДП погодилась на пропозицію "Зелених", і перший раунд тристоронніх переговорів відбудеться у четвер. Про зустріч у четвер домовлено і з кандидатом на пост канцлера від СДПН Олафом Шольцом.
Після федеральних виборів "Зелені" і Вільна демократична партія спочатку досліджували можливі лінії компромісу одне з одним, а потім окремо з соціал-демократами, які виграли вибори, та з ХДС/ХСС, яка зайняла друге місце.
Лінднер сказав, що між ВДП та блоком ХДС/ХСС існує найбільше спільного за змістом, і що коаліція "Ямайка" залишається варіантом для лібералів. Тим не менш, за його словами, бажанням виборців є спершу дослідити можливість утворення коаліційного уряду з соціал-демократами і "Зеленими".
Нагадаємо, що на виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- ФОТО Зеленський запевнив діаспору США: Обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі