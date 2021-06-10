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У Німеччині три партії домовились про старт коаліційних переговорів

За словами Лінднера, ВДП погодилась на пропозицію "Зелених", і перший раунд тристоронніх переговорів відбудеться у четвер
Німецька ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) погодилася розпочати офіційні тристоронні переговори з соціал-демократами (СДПН) та "Зеленими" про створення коаліційного уряду.
У Німеччині три партії домовились про старт коаліційних переговорів Крістіан Лінднер Фото: DW

Про це у середу заявив лідер ВДП Крістіан Лінднер у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Співлідери "Зелених" Анналена Бербок та Роберт Габек раніше у середу заявили, що хочуть розпочати спільні тристоронні переговори з "вільними демократами" і соціал-демократами.

За словами Лінднера, ВДП погодилась на пропозицію "Зелених", і перший раунд тристоронніх переговорів відбудеться у четвер. Про зустріч у четвер домовлено і з кандидатом на пост канцлера від СДПН Олафом Шольцом.

Після федеральних виборів "Зелені" і Вільна демократична партія спочатку досліджували можливі лінії компромісу одне з одним, а потім окремо з соціал-демократами, які виграли вибори, та з ХДС/ХСС, яка зайняла друге місце.

Лінднер сказав, що між ВДП та блоком ХДС/ХСС існує найбільше спільного за змістом, і що коаліція "Ямайка" залишається варіантом для лібералів. Тим не менш, за його словами, бажанням виборців є спершу дослідити можливість утворення коаліційного уряду з соціал-демократами і "Зеленими".

Нагадаємо, що на виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем

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06 10 2021 12:56
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