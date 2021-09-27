На виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем
Консерватори втратили 8,9% порівняно з попередніми виборами в 2017 році, есдеки додали 5,5%, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу".
Есдеки змогли втримати невеликий відступ від найближчих конкурентів, консерваторів, які отримали 24%.
Партія "Союз90/Зелені" прийшла, як і очікувалося, третьою з 14,5%, отримавши на 5,6% більше, ніж минулого разу.
За Вільну демократичну партію проголосували 12% виборців, це на 1,3% краще, ніж на минулих виборах.
Ліві з 5 % ледве потрапили в Бундестаг, вони погіршили свій результат на 4,2%.
Правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" підтримали 10%, на 2% менше, ніж 4 роки тому.
До виборів були допущені 47 партій, з них 14 - уперше. Була зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у Бундестазі - 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому - 91.
Частка жінок становить усього 33%.
Окрім виборів у Бундестаг, цього ж дня відбулися вибори в земельні парламенти - ландтаги - в Берліні та землі Мекленбург-Передня Померанія.
Нагадаємо, що напередодні виборів хакери атакували німецьке Федеральне статистичне бюро
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