Напередодні виборів хакери атакували німецьке Федеральне статистичне бюро

Щодо внутрішнього сервера, який обслуговує вибори, його не зачіпали, тож загрози проведенню парламентських виборів від цієї хакерської атаки немає

Хакери вчинили атаку на німецьке Федеральне статистичне бюро.

Це підтвердив у п’ятницю речник МВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами речника, атаковано один з серверів відомства, який має стосунок до даних перепису населення і технічно не пов’язаний з іншими серверами. Наразі в експертів з кібербезпеки немає інформації щодо того, хто стоїть за атакою і чи були вкрадені дані.

"Щодо внутрішнього сервера, який обслуговує вибори, його не зачіпали, тож загрози проведенню парламентських виборів від цієї хакерської атаки немає", - запевнив речник.

Він додав, що спеціалісти Федерального відомства з питань інформаційної безпеки регулярно проводять перевірки та вдосконалюють захист.

Зі свого боку офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт наголосив, що у соціальних мережах можуть проводитися кампанії з дезінформації, і закликав співгромадян бути пильними. "Ми всі знаємо, що дезінформація поширюється цілеспрямовано, щоби посіяти невпевненість", - заявив Зайберт.

Як повідомлялося, вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Раніше було вчинено хакерську атаку на сайт Федеральної виборчої комісії, а також на поштові скриньки низки політиків. Експерти вважають, що за цим стоять хакери, афілійовані з російськими спецслужбами.

Речниця МЗС ФРН нещодавно заявила, що німецька влада має дані про причетність російських спецслужб до спроб атакувати урядові сервери. На початку вересня Берлін заявив про це російській стороні під час консультацій і застеріг від спроб вплинути на вибори до Бундестагу.