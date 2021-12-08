ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонська компанія Fujitsu виявила, що загалом у 129 японських урядових установ і компаній стався витік даних після того, як хакери отримали доступ до її програми обміну інформацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії понад 100 урядових установ і компаній зазнали атаки хакерів – стався витік даних
Серед урядових установ, які постраждали від витоку інформації, - секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ і Міністерство національних земель, інфраструктури, транспорту та туризму
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.
У середу компанія Fujitsu оновила дані щодо несанкціонованого доступу до її програми ProjectWEB, яка широко використовується урядовими установами та бізнесом.
Серед урядових установ, які постраждали від витоку інформації, - секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ і Міністерство національних земель, інфраструктури, транспорту та туризму.
Fujitsu повідомила, що викрадені дані містили інформацію про системи клієнтів, про матеріали, пов'язані з реалізацією проєктів, а також таку інформацію особистого характеру, як імена та адреси електронної пошти клієнтів. Однак, як заявляє компанія, не було виявлено фактів незаконного використання інформації та іншої шкоди.
Як повідомлялося, невідомі хакери здійснили атаку на платформу Poly Network, скоївши крадіжку криптовалюти на 610 мільйонів доларів.
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