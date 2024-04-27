Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей

Токіо приєдналася до міжнародної коаліції для повернення депортованих рф українських дітей.

Про це омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.

Омбудсмен сказав, що тепер до коаліції приєдналися все члени G7.

"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", - йдеться в дописі.

Коаліція з повернення українських дітей була започаткована 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції приєдналися вже 36 країн.

Нагадаємо, раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україні з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути понад 500 дітей. Процес повернення ускладнює росія, яка відмовляється співпрацювати.