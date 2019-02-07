Обвинувачений у держзраді Єжов може вийти з СІЗО під заставу чи домашній арешт
Захисник додав, що, на його думку, під час суду сторона обвинувачення не надала доказів, які підтверджують вчинення Єжовим злочину, йдеться в "Радіо Свобода".
За словами адвоката, також прокуратура не довела існування ризиків того, що у разі звільнення з-під варти підсудний сховається або вплине на слідство. Захисник попросив змінити Єжову запобіжний захід на нічний домашній арешт з 22:00 до 7:00. Він клопотав про те, щоб не зобов’язувати його клієнта носити електронний браслет, оскільки це може нашкодити його здоров’ю.
Прокурор Ігор Кринін виступив проти звільнення Єжова з-під варти і подав зустрічне клопотання. Він попросив продовжити перекладачеві арешт з правом виходу під заставу розміром 4,5 тисячі прожиткових мінімумів (8 мільйонів 300 тисяч гривень). За словами прокурора, такій сумі відповідає майно і грошові заощадження Єжова, а також його дружини, батька й матері.
Обвинувачення також надало лист від СБУ, в якому йдеться, що в разі звільнення перекладача з-під варти, він може втекти до Росії.
У відповідь на клопотання прокурора адвокат Рибін заявив, що сума застави, яку пропонує прокуратура, є некоректною і непосильною для його клієнта.
Заслухавши думки сторін, головуюча суддя оголосила перерву до 3 липня. За цей час прокурори і захист мають зібрати додаткові документи, які підтверджують їхню позицію. Зокрема, судді попросили обвинувачення надати докази того, що на волі Єжов може втекти до Росії.
СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею про державну зраду.
За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року.
СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його голови Володимира Гройсмана.
Натомість у Кремлі сказали, що "не мають жодної інформації" щодо цього затримання. У серпні 2018 року справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва.
Сам перекладач не визнає провини і заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем’єр-міністра на електронну пошту, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.
Напередодні Голосіївський райсуд Києва 23 травня на два місяці продовжив арешт екс-перекладачеві прем’єр-міністра України Станіславу Єжову, якого обвинувачують у державній зраді.
Нагадаємо, що Служба безпеки викрила чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації. Як пояснили в СБУ, посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур.
Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження.
Виявилося, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали Станіслава Єжова, він працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
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