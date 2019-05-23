Підозрюваному у держзраді екс-перекладачеві Гройсмана Єжову продовжили арешт

Голосіївський райсуд Києва 23 травня на два місяці продовжив арешт екс-перекладачеві прем’єр-міністра України Станіславу Єжову, якого обвинувачують у державній зраді

Термін арешту Єжова закінчувався 3 червня, і прокурор Ігор Кринін у зв'язку з цим подав клопотання про продовження тримання під вартою

Прокурор Ігор Кинін обґрунтував таку міру тим, що на свободі підсудний, на його думку, може сховатися, чинити тиск на свідків або продовжити вчиняти правопорушення. Прокурор заявив, що Єжов може втекти до Росії, оскільки раніше часто туди виїжджав, а російські спецслужби нібито збиралися оформити йому громадянство, йдеться у "Радіо Свобода".

Адвокат Валентин Рибін заперечив проти задоволення клопотання. За його словами, Єжов обвинувачується в скоєнні конкретних дій – в тому, що він пересилав електронною поштою матеріали про роботу уряду співробітнику російської розвідки на ім'я Олександр. Проте, на думку захисника, під час судового слідства прокуратура не змогла довести те, що документи, які нібито пересилав Єжов могли нашкодити Україні, і те, що вони адресувалися саме російському розвіднику. Тому, як вважає адвокат, немає ніяких підстав тримати його клієнта в СІЗО.

Сам Єжов у своєму виступі висловив протест у зв'язку з тим, що засідання в його справі відбуваються дуже рідко, і на них не розглядається нічого, крім продовження арешту.

За його словами, заяви прокурора про те, що на волі, він може продовжити вчиняти злочин є абсурдними, оскільки він давно не працює перекладачем прем'єра, а Володимир Гройсман взагалі подав у відставку. Разом зі своїм адвокатом Єжов попросив суд відпустити його з-під варти.

Заслухавши сторони, суд пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосив рішення – задовольнити клопотання прокурора. Суддя Олена Первушина, яка головувала на засіданні, обґрунтувала своє рішення тим, що стаття, яка інкримінується Єжову, є особливо тяжкою і не передбачає іншого запобіжного заходу. При цьому суддя визнала, що під час суду ризики перебування обвинуваченого на волі дійсно зменшилися, але не наскільки, щоб звільнити його з-під варти. Арешт Єжову був продовжений до 21 липня.

23 травня суд знову не встиг розглянути нічого, крім міри запобіжного заходу. Наступне засідання в справі заплановано на 2 липня.

СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його голови Володимира Гройсмана.

Натомість у Кремлі сказали, що «не мають жодної інформації» щодо цього затримання. У серпні 2018 року справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва.

Сам перекладач не визнає провини і заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем'єр-міністра на електронну пошту, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації. Як пояснили в СБУ, посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур.

Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Виявилося, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали Станіслава Єжова, він працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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