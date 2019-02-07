ГПУ: Савченко проміняла суд на агітацію і знову залишилась вільною
"У вівторок, 2 липня 2019 року, колегією суддів вчергове відкладено проведення підготовчого засідання, на цей раз у зв’язку з відсутністю обвинуваченої народного депутата України С., яка замість обов’язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборчої агітації до Донецької області", – кажуть у ГПУ, йдеться в "УП".
Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу та призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року.
"Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 07.05.2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже понад три місяці", – стверджують в ГПУ.
Нагадаємо, народна депутатка Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах.
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