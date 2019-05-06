Савченко йде на вибори: 21 липня ми заходимо у Раду, стаємо народними депутатами
"21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати", - заявила Савченко на XII з'їзді своєї партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради, йдеться в "УП".
Фото: OLEXANDR SALIZHENKO
Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.
"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", - сказала Савченко.
На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно.
Фото: OLEXANDR SALIZHENKO
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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