Савченко йде на вибори: 21 липня ми заходимо у Раду, стаємо народними депутатами

Народна депутатка Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у позачергових парламентських виборах

Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.

"21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати", - заявила Савченко на XII з'їзді своєї партії, який проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради, йдеться в "УП".

Фото: OLEXANDR SALIZHENKO

Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

"Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи", - сказала Савченко.

На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно.

Фото: OLEXANDR SALIZHENKO

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".