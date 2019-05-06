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Білецький анонсував об'єднання "Нацкорпусу", "Свободи" і "Правого сектора" на виборах

Лідер "Нацкорпусу" переконаний, що націоналісти повинні об'єднатися
Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що його партія може об'єднатися з ВО "Свобода" і "Правим сектором" для участі в парламентських виборах.
Білецький анонсував об Андрій Білецький Фото: УНІАН

"Наступний парламент буде надзвичайно реваншистський. Я абсолютно впевнений, що зараз є величезний запит на силу, яка стане щитом проти реваншистських настроїв, зможе в парламенті воювати з корупціонерами цього і попереднього режиму і проросійськими силами", - заявив Білецький в ефірі телеканалу "112 Україна".

Тому, переконаний Білецький, націоналісти повинні об'єднатися.

"Вірю, що це об'єднання має бути не під старими брендами або назвами. Це повинен бути новий формат, новий бренд, нова назва, єдиний новий патріотичний блок. Як він буде називатися і хто його очолить, це - другорядні питання", - зазначив він .

Білецький також повідомив, що його партія звернулася до всіх патріотичних і націоналістичних партій і організацій із закликом об'єднатися.

"Я налаштований дуже оптимістично і сподіваюся, що ще на цьому тижні ми зможемо заявити про створення єдиного патріотичного блоку. Ми погоджуємо домовленості", - сказав він, уточнивши, що, крім "Нацкорпусу", в блок можуть можуть увійти "Правий Сектор", ВО "Свобода", а також ветеранські, волонтерські та інші "інтелектуально-культурні організації українського напрямку".

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05 06 2019 10:08
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