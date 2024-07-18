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ПОЛІТИКА

ЄС зробить більше у сфері житла та оборони, обіцяє Урсула фон дер Ляєн

18 липня 2024, 12:18
ЄС зробить більше у сфері житла та оборони, обіцяє Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляйен. Фото: bild.de
Сьогодні Європарламент голосуватиме за призначення президента Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить значно більше у сфері оборони, якщо залишиться на другий термін на посаді.

Про це повідомляє The Irish Times.

У промові перед вирішальним голосуванням у Європарламенті фон дер Ляєн заявила, що не стоятиме осторонь і не дозволить політичним демагогам та екстремістам “розірвати ЄС на шматки”.

Вона, зокрема, пообіцяла побудувати “Європейський оборонний союз”, якщо отримає другий термін. Як зазначила глава Єврокомісії, окремі країни ЄС завжди зберігатимуть відповідальність за розгортання військ, але вона створить нову посаду комісара, який займатиметься питаннями оборони.

На її думку, Єврокомісія має вивчити, як країни-члени ЄС можуть об'єднати ресурси для фінансування великих проектів, таких як європейський щит протиповітряної оборони.

У програмі фон дер Ляєн згадується й підтримка України.

"Найкраща інвестиція в європейську безпеку — це інвестиція в безпеку України. Фінансова, політична і військова підтримка з боку Європи має тривати стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в документі.

Глава Єврокомісії пообіцяла, у разі переобрання, використовуючи всі інструменти, які є в розпорядженні ЄС, у тому числі Європейський фонд миру, працювати над усіма питаннями, починаючи від нагальних потреб до майбутніх зусиль з відбудови через програму Ukraine Facility.

Також вона заявила, що ключовим пріоритетом буде підвищення економічної конкурентоспроможності ЄС. 

У документі, де викладена її програма, фон дер Ляєн пообіцяла дотримуватися курсу щодо амбітних кліматичних реформ у межах “зеленої угоди”. Якщо її кандидатуру затвердять, то протягом ста днів буде запроваджено нову “чисту промислову угоду”, яка сприятиме декарбонізації й індустріалізації економіки ЄС.

Також, у разі її переобрання, одному з нових комісарів ЄС буде доручено розробити європейський план доступного житла — тобто, Союз намагатиметься відігравати більшу роль у вирішенні житлової кризи.

Крім того, у програмі фон дер Ляєн йдеться про те, що ЄС має робити більше для протидії нелегальній міграції, укладати більше угод з країнами за межами Європи для надання фінансування в обмін на допомогу в стримуванні потоку мігрантів.

Виступ у четвер, 18 липня, був спрямований на те, щоб заручитися підтримкою різних політичних фракцій — від лівих "зелених" до деяких більш жорстких правих партій.

Фон дер Ляєн потрібно, аби щонайменше 361 із 720 депутатів Європарламенту проголосував за її кандидатуру. Багато євродепутатів, чиновників ЄС та спостерігачів очікують, що вона набере необхідну кількість голосів.

Керівна більшість у Європарламенті, що складається з Європейської народної партії (ЄНП), "Відновлення Європи" та соціалістів і демократів (S&D), разом має близько 400 голосів

Однак побоювання, що деякі з євродепутатів керівної більшості збунтуються і проголосують проти фон дер Ляєн, призвели до того, що глава Єврокомісії витратила кілька тижнів, намагаючись залучити голоси з інших фракцій.

вибориоборонаЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

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