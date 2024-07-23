Київ вже знає, як Трамп діятиме в разі перемоги на виборах – Time

Україні треба буде протриматися близько року, доки Трамп не усвідомить, що з путіним каші не звариш, кажуть українські посадовці.

Українська влада очікує важких часів у випадку обрання Дональда Трампа президентом США. Однак у Києві зростає упевненість, що з часом він усвідомить хибність своїх спроб улестити росію.

Про це пише Time із посиланням на конфіденційні інтерв’ю з низкою українських високопосадовців.

"Перші вісім-десять місяців, практично весь 2025 рік, будуть дуже важкими", — сказав неназваний чиновник.

У Києві очікують, що Трамп, швидше за все, скоротить допомогу Україні та підштовхуватиме Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде сильно спотворена на користь росії. Як і попередні президенти США, Трамп також може спробувати перезавантаження відносин із путіним на початку свого терміну.