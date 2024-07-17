путін, Сі й Трамп хотіли б, щоб Урсула фон дер Ляєн не була знову головою Єврокомісії, ось чому ЄС повинен утримати її на посаді.

Урсула фон дер Ляєн повинна отримати другий п'ятирічний термін на чолі Європейської комісії. Європейський парламент затвердить це рішення 18 липня.

Безумовно, Урсула фон дер Ляєн не може бути впевненою в тому, що отримає абсолютну більшість у 361 голос, необхідну для збереження своєї посади. Кілька членів неформальної проєвропейської парламентської коаліції, що складається з консервативної Європейської народної партії (ЄНП), лівоцентристських соціалістів і демократів і ліберально-центристської партії "Оновлення Європи", агітували проти неї або заявили, що не будуть голосувати за неї.

Про це пише Пол Тейлор, старший науковий співробітник Центру європейської політики.

Це означає, що їй знадобляться додаткові голоси, ймовірно, від значно зменшеної групи Зелених, можливо, також від партії "Брати Італії" італійського прем'єр-міністра Джорджи Мелоні, але не від її національної консервативної групи "Європейські консерватори й реформісти" в цілому.

У важливих питаннях — повномасштабне вторгнення росії в Україну, відповідь на Covid-19 та кліматичну надзвичайну ситуацію — фон дер Ляєн вдалася до правильних рішень. Вона була в центрі рішучої відповіді ЄС на російську війну, готуючи негайні санкції проти москви та спільну підтримку України у тісній координації з США та Великою Британією.

"владімір путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп були б раді, якби поєднання крайніх правих, різноманітних націоналістів, комуністів і сварливих консерваторів занурило ЄС у кризу, проголосувавши проти фон дер Ляєн", — вважає Тейлор.