Євросоюз відреагував на візит путіна до Монголії, яка є членом МКС

За протоколом Міжнародного кримінального суду російського президента мали затримати і передати до суду, але країна проігнорувала це.

Європейський Союз висловив жаль щодо того, що уряд Монголії вирішив прийняти главу рф Владіміра путіна і проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Таку заяву опублікував речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише Європейська правда.

Речник заявив, що Євросоюз взяв до уваги приїзд до Улан-Батора лідера рф Владіміра Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що Молдова, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною росії проти України", – оголосиви Петер Стано.

Він додав, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 вересня, путін зустрівся з монгольським президентом попри членство країни в МКС.