ЦВК зареєструвала Шарія кандидатом у нардепи
У свою чергу громадянська мережа “Опора” повідомила, що в ЦВК не було іншого виходу, крім як зареєструвати Шарія. При цьому під час голосування деякі члени ЦВК зазначили, що дане рішення є абсурдним, йдеться в Info.resist.
Крім того, ЦВК більшістю голосів прийняла рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати діджея та продюсера Євгена Євтухова (був під №5 у виборчому списку політсили “Партія Шарія” у загальнодержавному багатомандатному окрузі).
До речі, згідно з результатами опитування, проведеного 20-24 червня 2019 року Соціологічною групою “Рейтинг”, за “Партію Шарія” готові проголосувати 1,5% українців серед тих, хто планує голосувати і вже визначився з вибором.
Нагадаємо, 24 червня Центральна виборча комісія відмовила Анатолію Шарію в реєстрації у кандидати в народні депутати україни, оскільки останні 5 років він не проживав в Україні.
Додамо, Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому депутату від "Партії регіонів" і колишньому главі Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь в дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.
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