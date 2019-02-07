ЦВК зареєструвала Шарія кандидатом у нардепи

ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати на позачергових виборах у Верховну Раду блогера Анатолія Шарія, який був №1 у виборчому списку політсили “Партія Шарія”

Відповідне рішення ЦВК прийняла на засіданні у вівторок більшістю голосів на виконання постанови Верховного суду від 30 червня по заяві політсили “Партія Шарія”.

У свою чергу громадянська мережа “Опора” повідомила, що в ЦВК не було іншого виходу, крім як зареєструвати Шарія. При цьому під час голосування деякі члени ЦВК зазначили, що дане рішення є абсурдним, йдеться в Info.resist.

Крім того, ЦВК більшістю голосів прийняла рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати діджея та продюсера Євгена Євтухова (був під №5 у виборчому списку політсили “Партія Шарія” у загальнодержавному багатомандатному окрузі).

До речі, згідно з результатами опитування, проведеного 20-24 червня 2019 року Соціологічною групою “Рейтинг”, за “Партію Шарія” готові проголосувати 1,5% українців серед тих, хто планує голосувати і вже визначився з вибором.

Нагадаємо, 24 червня Центральна виборча комісія відмовила Анатолію Шарію в реєстрації у кандидати в народні депутати україни, оскільки останні 5 років він не проживав в Україні.

Додамо, Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому депутату від "Партії регіонів" і колишньому главі Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь в дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.

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