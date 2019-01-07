Адвокат повідомив, що Верховний суд дозволив Клюєву балотуватися до ради
"Комусь сподобається, а комусь ні, але адвокатське об'єднання "Сухов, Кочан енд баррістерс" відстояло в Касаційному адміністративному суді при Верховному суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву Андрію Петровичу право на участь у виборчому процесі", - йдеться в повідомленні адвоката Клюєва Юрія Сухова у Facebook, інформують в "УП".
"Суд не погодився з ЦВК України і скасував, як на мене, сепаратистське і кон'юнктурне його рішення про відмову в реєстрації Клюєва А.П., який постійно проживає на території України в м.Донецьку, кандидатом в народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року", - говорить адвокат.
Напередодні, 23 черня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, якого висунула Ліберальна партія України по округу №46 з центром у Бахмуті.
Нагадаємо, що 28 лютого 2014 року Клюєв був оголошений у розшук. Служба безпеки України встановила, що він перебуває на території Росії.
Незважаючи на те, що Клюєв може бути причетним до масових убивств на Майдані, за п'ять років органи правосуддя так і не змогли притягнути його до відповідальності. 2019 року Клюєв успішно домігся зняття європейських санкцій.
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