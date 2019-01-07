Раду ЄС на наступні півроку очолила Фінляндія

На цій позиції вона змінила Румунію.

Головування Фінляндії має гасло "Стала Європа – стале майбутнє", йдетья в "Радіо Свобода".

Минулого тижня Міністерство закордонних справ цієї країни оприлюднило перелік пріоритетів представництва країни на цій посаді.

Серед основних задач, які ставить для себе Суомі:

- посилення спільних цінностей і верховенства права

- збільшення конкурентності та соціальної інклюзивності Євросоюзу

- посилення позиції ЄС як глобального лідера в протидії змінам клімату

- всеосяжний захист безпеки громадян

Як зазначають у дипломатичному представництві Фінляндії, цінності Євросоюзу "піддаються сумнівам", а один із членів блоку – Велика Британія – навіть планує його залишити.

"Наріжні камені європейської інтеграції – мир, безпека, стабільність, демократія та процвітання – потребують захисту. Тільки якщо ми діятимемо разом і захищатимемо наші спільні цінності, ЄС може впоратися з головними загрозами нашого часу, розвиваючи добробут та процвітання своїх громадян", – йдеться в короткому описі програми.

Як зазначено в зверненні, Фінляндія стане першою країною, яка інтегрує нові пріоритуте Стратегічного порядку денного на 2019-2024 роки в роботу Ради ЄС.

Це третій раз, коли Фінляндія очолює Раду Євросоюзу після вступу до блоку в 1995 році. Президентство в Раді змінюється кожні шість місяців. Протягом цього періоду представник країни, що головує, очолює засідання в Раді ЄС на всіх рівнях та допомагає забезпечити неперервність роботи Євросоюзу в цій установі.

Напередодні, 30 червня лідерам Європейського союзу не вдалося узгодити кандидатуру наступного президента Європейської комісії, у саміті оголошено перерву.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

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