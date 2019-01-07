Раду ЄС на наступні півроку очолила Фінляндія
Головування Фінляндії має гасло "Стала Європа – стале майбутнє", йдетья в "Радіо Свобода".
Минулого тижня Міністерство закордонних справ цієї країни оприлюднило перелік пріоритетів представництва країни на цій посаді.
Серед основних задач, які ставить для себе Суомі:
- посилення спільних цінностей і верховенства права
- збільшення конкурентності та соціальної інклюзивності Євросоюзу
- посилення позиції ЄС як глобального лідера в протидії змінам клімату
- всеосяжний захист безпеки громадян
Як зазначають у дипломатичному представництві Фінляндії, цінності Євросоюзу "піддаються сумнівам", а один із членів блоку – Велика Британія – навіть планує його залишити.
"Наріжні камені європейської інтеграції – мир, безпека, стабільність, демократія та процвітання – потребують захисту. Тільки якщо ми діятимемо разом і захищатимемо наші спільні цінності, ЄС може впоратися з головними загрозами нашого часу, розвиваючи добробут та процвітання своїх громадян", – йдеться в короткому описі програми.
Як зазначено в зверненні, Фінляндія стане першою країною, яка інтегрує нові пріоритуте Стратегічного порядку денного на 2019-2024 роки в роботу Ради ЄС.
Це третій раз, коли Фінляндія очолює Раду Євросоюзу після вступу до блоку в 1995 році. Президентство в Раді змінюється кожні шість місяців. Протягом цього періоду представник країни, що головує, очолює засідання в Раді ЄС на всіх рівнях та допомагає забезпечити неперервність роботи Євросоюзу в цій установі.
Напередодні, 30 червня лідерам Європейського союзу не вдалося узгодити кандидатуру наступного президента Європейської комісії, у саміті оголошено перерву.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.
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