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Трамп став першим президентом США, який відвідав КНДР

Кім Чен Ин, в свою чергу, теж перетнув лінію, що відокремлює КНДР від Південної Кореї
Президент США Дональд Трамп пройшов на територію КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Трамп став першим президентом США, який відвідав КНДР Фото: Reuters

Під час зустрічі в демілітаризованій зоні, яка відділяє Південну Корею від КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив Трампа пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився зробити це і назвав пропозицію "великою честю", інформує "Интерфакс".

Кім Чен Ин, в свою чергу, теж перетнув лінію, що відокремлює КНДР від Південної Кореї, потрапивши на південнокорейську територію. Там обидва лідери продовжили спілкування.

Лідер КНДР висловив надію на те, що за допомогою Дональда Трампа вдасться домогтися несподіваних для всіх позитивних результатів.

"У нас з президентом США чудові стосунки. Не будь їх, я не думаю, що ми змогли б всього за добу домовитися про цю зустріч. Я хотів би використовувати ці міцні відносини, щоб створити ще більше хороших і несподіваних для всіх хороших новин", - сказав він перед пресою в демілітаризованій зоні.

"Це всього лише крок, але, ймовірно, крок в правильному напрямку", - зазначив президент США.

"Постійний діалог має велику практичну важливість і є єдиним шляхом встановлення миру на Корейському півострові", - додав південнокорейський лідер Мун Чже Ин.

Зараз Трамп уже вилетів на вертольоті з Сеула в демілітаризовану зону - в село Пханмунджом, яке вважається територією обох держав.

Нагадаємо, що Трамп і Кім особисто переговорять один з одним вже втретє.

Вперше лідери США і КНДР зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, але ці переговори були перервані, оскільки сторони не зуміли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї.

У квітні лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести третій саміт з Трампом, але з певними умовами.

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30 06 2019 11:21
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