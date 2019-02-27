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Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"

Основні зустрічі пройдуть завтра
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а також чекає відновлення діалогу у четвер, 28 лютого.
Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою" Фото: EPA/UPG

Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Twitter.

"Чудові зустрічі і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра", - заявив Трамп.

 

Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася сьогодні у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди, і тому лідери двох країн сьогодні проводять зустріч. Кім Чен Ин висловив надію, що цей саміт буде успішним.

Очікується, що в рамках цих зустрічей сторони почнуть обговорювати дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. У той же час повідомляється, що основні зустрічі будуть проходити в четвер. На 28 лютого також заплановані прес-конференції і підписання угод за підсумками саміту.

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27 02 2019 19:59
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