Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а також чекає відновлення діалогу у четвер, 28 лютого.

Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Twitter.

"Чудові зустрічі і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра", - заявив Трамп.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася сьогодні у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди, і тому лідери двох країн сьогодні проводять зустріч. Кім Чен Ин висловив надію, що цей саміт буде успішним.

Очікується, що в рамках цих зустрічей сторони почнуть обговорювати дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. У той же час повідомляється, що основні зустрічі будуть проходити в четвер. На 28 лютого також заплановані прес-конференції і підписання угод за підсумками саміту.