Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"
Відповідне повідомлення американський президент опублікував у Twitter.
"Чудові зустрічі і вечеря у В'єтнамі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дуже хороший діалог. З нетерпінням чекаю продовження наших дискусій завтра", - заявив Трамп.
Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.
Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася сьогодні у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди, і тому лідери двох країн сьогодні проводять зустріч. Кім Чен Ин висловив надію, що цей саміт буде успішним.
Очікується, що в рамках цих зустрічей сторони почнуть обговорювати дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. У той же час повідомляється, що основні зустрічі будуть проходити в четвер. На 28 лютого також заплановані прес-конференції і підписання угод за підсумками саміту.
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