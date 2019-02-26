Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Держдеп розповів, про що Трамп говоритиме з Кім Чен Ином

Для успішного досягнення поставлених цілей в Ханої з візитом перебуває також держсекретар США Майкл Помпео
Цілі другого саміту президента США та лідера Північної Кореї у В'єтнамі зосереджені, головним чином, на трьох основних напрямах: покращенні двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та ядерному роззброєнні КНДР.
Держдеп розповів, про що Трамп говоритиме з Кім Чен Ином Фото: reuters.com

Про це в вівторок у Державному департаменті США, повідомляє "Укрінформу".

"Саміт має на меті подальший прогрес у виконанні домовленостей, яких обидва лідери досягли в Сінгапурі – щодо трансформації відносин, міцного й стабільного миру, а також повної денуклеаризації Корейського півострова", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому повідомляється, що для успішного досягнення поставлених цілей в Ханої з візитом перебуває також держсекретар США Майкл Помпео. Він прибув до В'єтнаму раніше президента Трампа – ще 24 лютого і вже провів ряд зустрічей з іноземними колегами. Планується, що Помпео також візьме безпосередню участь у саміті президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин в оточенні міцних охоронців у вівторок на броньованому лімузині прибув у Ханой для саміту з президентом США Дональдом Трампом.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2019 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.