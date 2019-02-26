Держдеп розповів, про що Трамп говоритиме з Кім Чен Ином

Для успішного досягнення поставлених цілей в Ханої з візитом перебуває також держсекретар США Майкл Помпео

Цілі другого саміту президента США та лідера Північної Кореї у В'єтнамі зосереджені, головним чином, на трьох основних напрямах: покращенні двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та ядерному роззброєнні КНДР.

Про це в вівторок у Державному департаменті США, повідомляє "Укрінформу".

"Саміт має на меті подальший прогрес у виконанні домовленостей, яких обидва лідери досягли в Сінгапурі – щодо трансформації відносин, міцного й стабільного миру, а також повної денуклеаризації Корейського півострова", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому повідомляється, що для успішного досягнення поставлених цілей в Ханої з візитом перебуває також держсекретар США Майкл Помпео. Він прибув до В'єтнаму раніше президента Трампа – ще 24 лютого і вже провів ряд зустрічей з іноземними колегами. Планується, що Помпео також візьме безпосередню участь у саміті президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин в оточенні міцних охоронців у вівторок на броньованому лімузині прибув у Ханой для саміту з президентом США Дональдом Трампом.