Держдеп розповів, про що Трамп говоритиме з Кім Чен Ином
Про це в вівторок у Державному департаменті США, повідомляє "Укрінформу".
"Саміт має на меті подальший прогрес у виконанні домовленостей, яких обидва лідери досягли в Сінгапурі – щодо трансформації відносин, міцного й стабільного миру, а також повної денуклеаризації Корейського півострова", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.
При цьому повідомляється, що для успішного досягнення поставлених цілей в Ханої з візитом перебуває також держсекретар США Майкл Помпео. Він прибув до В'єтнаму раніше президента Трампа – ще 24 лютого і вже провів ряд зустрічей з іноземними колегами. Планується, що Помпео також візьме безпосередню участь у саміті президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.
Нагадаємо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин в оточенні міцних охоронців у вівторок на броньованому лімузині прибув у Ханой для саміту з президентом США Дональдом Трампом.
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