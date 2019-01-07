ПОЛІТИКА НОВИНИУ ніч на понеділок у саміті оголосили перерву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідери Європейського союзу не змогли визначитися із гловним канидатом у президенти Єврокомісії
30 червня лідерам Європейського союзу не вдалося узгодити кандидатуру наступного президента Європейської комісії, у саміті оголошено перерву
Фото: DW
Туск проведе двосторонні зустрічі з лідерами ЄС, про це повідомив у Twitter представник президента Європейської Ради Пребен Ааманн, йдеться в "Радіо Свобода".
Після цього відновляться загальні переговори.
У неділю, 30 червня, лідери країн ЄС зібралися, щоб обговорити кандидатури керівників основних інституцій блоку.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.
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01 07 2019 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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