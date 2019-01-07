Лідери Європейського союзу не змогли визначитися із гловним канидатом у президенти Єврокомісії 30 червня лідерам Європейського союзу не вдалося узгодити кандидатуру наступного президента Європейської комісії, у саміті оголошено перерву

У ніч на понеділок у саміті оголосили перерву.

Фото: DW

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