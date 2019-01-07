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Лідери Європейського союзу не змогли визначитися із гловним канидатом у президенти Єврокомісії

30 червня лідерам Європейського союзу не вдалося узгодити кандидатуру наступного президента Європейської комісії, у саміті оголошено перерву
У ніч на понеділок у саміті оголосили перерву.
Лідери Європейського союзу не змогли визначитися із гловним канидатом у президенти Єврокомісії Фото: DW

Туск проведе двосторонні зустрічі з лідерами ЄС, про це повідомив у Twitter представник президента Європейської Ради Пребен Ааманн, йдеться в "Радіо Свобода". 

Після цього відновляться загальні переговори.

У неділю, 30 червня, лідери країн ЄС зібралися, щоб обговорити кандидатури керівників основних інституцій блоку.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

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01 07 2019 10:32
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