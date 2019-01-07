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Новий ринок електроенергії почав діяти в Україні

В Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергії
Таким чином, реформа зі встановлення нового енергоринку повністю завершилася.
Новий ринок електроенергії почав діяти в Україні Фото: shutterstock.com

Перехід на новий енергоринок відбувся відповідно до закону, ухваленого у 2017 році, попри критику такого переходу, яка почала з'являтися в останні дні перед його остаточним запровадженням, йдеться в "Громадське".

Зокрема, учасники ринку, експерти та міжнародні організації рекомендували Україні відкласти повноцінний запуск нового ринку, оскільки держава не встигла завершити створення необхідної інфраструктури та ухвалення необхідного законодавства. 

Новий ринок передбачає запровадження нової моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами електроенергії. Зокрема, ліквідовується єдиний покупець та продавець електроенергії — Енергоринок. Натомість продавати електроенергію мають відповідно до двосторонніх угод між виробниками та постачальниками або споживачами. Також запроваджуються біржі з продажу електроенергії: ринок на добу наперед, ринок продажу електрики в межах доби, а також балансуючий ринок.

Новий ринок електроенергії також передбачає відокремлення діяльності з розподілу та постачання електроенергії. Це означає, що обленерго тепер не зможуть розподіляти електроенергію та постачати її споживачам. Постачання виділяють в окремий бізнес. Це відповідає європейським стандартам та створює умови для конкуренції.

Крім того, із запуском нового ринку пов'язували ймовірне зростання цін на електроенергію для промисловості та ймовірні відключення від електро- та водопостачання цілих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше у Національній академії правових наук заявили, що запровадження нового ринку електроенергії, яке, відповідно до закону, має відбутися 1 липня 2019 року, може призвести до відключення деяких населених пунктів від електро-, водо- та теплопостачання.

За словами Геруса, за останні три тижні за перенос ринку висловилися Світовий банк, ЄБРР, Єврокомісія, USAID, Спілка українських підприємців та інші.

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01 07 2019 08:30
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