Герус: Запуск ринку електроенергії може призвести до відключення електрики у містах

У Національній академії правових наук заявили, що запровадження нового ринку електроенергії, яке, відповідно до закону, має відбутися 1 липня 2019 року, може призвести до відключення деяких населених пунктів від електро-, водо- та теплопостачання

За словами Геруса, за останні три тижні за перенос ринку висловилися Світовий банк, ЄБРР, Єврокомісія, USAID, Спілка українських підприємців та інші.

"Із імовірністю 99% із 1 липня цей новий "не-ринок" наступить, як цього і хотів уряд Гройсмана та деякі енергетичні монополії", — написав написав представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "Економічна правда".

"Думаю, не всі розуміють результати того експерименту — а це від можливої нової хвилі невиплат зарплат шахтарям (через провал платежів/розрахунків за електроенергію) до можливого відімкнення електроенергії, води та тепла у деяких населених пунктах", — повідомив Герус.

Представник Зеленського додав, що зміни прийняті Законом, а імплементація відбувалася урядом. "Ні Президент, ні РНБОУ не можуть змінити Закон", — написав Герус.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект, яким планується запровадити нову формулу ціноутворення на електроенергію, що виробляється теплоелектростанціями. Назва формули — "Роттердам-".

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