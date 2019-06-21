Адмінсуд не мав права розглядати справу про націоналізацію "ПриватБанку", - Академія правових наук
Так, у висновку академії стверджується, що "договір купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року, укладений між акціонерами "ПриватБанку" і державою Україна в особі Міністерства фінансів України в межах націоналізації, є не адміністративним, а господарським договором, йдеться в "Громадське".
Тобто ця суперечка є корпоративною і повинна вирішуватися у господарському суді за місцезнаходженням компанії, тобто "ПриватБанку".
"З огляду на те, що адміністративний суд явно вважає, що оспорюваний договір є адміністративним, Національна академія правових наук України висловлює свою думку щодо адміністративно-правової природи договору, умовами якого передбачено виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави у спосіб, передбачений статтями 39, 41−1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", — йдеться у висновку Академії.
Нагадаємо, Національний банк України подав скаргу до Верховного суду на рішення суддів нижчих інстанцій, яким визнали незаконною перевірку "ПриватБанку", результати якої стали основою рішення про націоналізацію.
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