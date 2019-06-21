Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Адмінсуд не мав права розглядати справу про націоналізацію "ПриватБанку", - Академія правових наук

Окружний адміністративний суд Києва, який ухвалив рішення визнати незаконною націоналізацію "ПриватБанку", не мав права на розгляд цього позову
Такі висновки зробила Національна академія правових наук України.
Адмінсуд не мав права розглядати справу про націоналізацію "ПриватБанку", - Академія правових наук Фото: delo.ua

Так, у висновку академії стверджується, що "договір купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року, укладений між акціонерами "ПриватБанку" і державою Україна в особі Міністерства фінансів України в межах націоналізації, є не адміністративним, а господарським договором, йдеться в "Громадське".

Тобто ця суперечка є корпоративною і повинна вирішуватися у господарському суді за місцезнаходженням компанії, тобто "ПриватБанку".

"З огляду на те, що адміністративний суд явно вважає, що оспорюваний договір є адміністративним, Національна академія правових наук України висловлює свою думку щодо адміністративно-правової природи договору, умовами якого передбачено виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави у спосіб, передбачений статтями 39, 41−1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", — йдеться у висновку Академії.

Нагадаємо, Національний банк України подав скаргу до Верховного суду на рішення суддів нижчих інстанцій, яким визнали незаконною перевірку "ПриватБанку", результати якої стали основою рішення про націоналізацію.

Читайте також: "ПриватБанк" запустив сервіс для здійснення переказів з Польщі через банкомат

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 10:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.